Am Tag nach dem mutmaßlichen Gewaltverbrechen an einer 93-jährigen Frau in Berlin-Neukölln sitzt deren Ehemann in Untersuchungshaft. Dem 83-Jährigen werde Heimtückemord zur Last gelegt, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf twitter mitteilte.

Die Seniorin war am Mittwoch tot in einer Wohnung in der Mahlower Straße gefunden worden. Ihr Ehemann wurde als dringend Tatverdächtiger festgenommen. Der 83-jährige hatte kurz vor Mittag die Polizei vom Tod der Frau in der gemeinsamen Wohnung informiert. Die Situation, in der die Leiche entdeckt wurde, deute auf ein Gewaltverbrechen hin, so die Polizei. Zu den Umständen des Todes machte sie zunächst keine Angaben.



Die Ermittlungsarbeiten am Tatort wurden von einem Steinwurf auf einen Polizeiwagen überschattet. Die Seitenscheibe des Spezialfahrzeugs von Kriminaltechnikern des Landeskriminalamtes wurde am Mittwochnachmittag zerstört, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Den Angaben nach war der Wagen vor einem Haus in der Mahlower Straße geparkt. Wer hinter dem Steinwurf steckt, ist bislang unbekannt.