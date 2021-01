Bio-Schlachthof in Neuruppin vorläufig geschlossen

Tierschützer haben ein Video veröffentlich, dass die Misshandlung von Tieren ausgerechnet in einem Bio-Schlachthof in Neuruppin zeigen soll. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Betreiber hat Konsequenzen gezogen. Nun wird dort vorerst nicht mehr geschlachtet.

Ein Schlachthof in Neuruppin, in dem es zu Tierquälerei gekommen sein soll, ist vorerst vom Betreiber geschlossen worden. Das Unternehmen habe dem Veterinäramt mitgeteilt, dass im Januar keine Schlachtungen mehr vorgenommen würden, teilte die Landkreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin am Donnerstag mit.

Das Deutsche Tierschutzbüro hatte das Unternehmen bei dem Amt und der Staatsanwaltschaft angezeigt und heimlich erstellte Videoaufnahmen vorgelegt. Darauf war nach Angaben des Tierschutzbüros zu sehen, dass Schweine vor der Schlachtung brutal misshandelt und unsachgemäß betäubt wurden.