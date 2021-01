Großeinsatz der Berliner Feuerwehr in Kladow: Bei einem Brand in einem Pflegeheim kommt eine Person ums Leben, viele weitere werden verletzt. Der Brand ist gelöscht, die Zahl der Betroffenen aber derzeit noch unklar.

Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen. Drei Menschen wurden schwer, zehn weitere leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Ein Großaufgebot bestehend aus rund 150 Einsatzkräften hatte den Brand am frühen Dienstagabend nach etwa einer Stunde gelöscht, hieß es. Das Feuer sei aus bislang ungeklärter Ursache in einem Bewohnerzimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Wegen einer starken Rauchbildung sei es für einige Bewohner schwierig gewesen, das Gebäude zu verlassen.

Die medizinische Behandlung der betroffenen Bewohner dauerte am frühen Abend noch an. Laut Feuerwehr sind einige Betroffene mit dem Coronavirus infiziert. Der Brand war in einem Pflegeheim des landeseigenen Konzerns Vivantes ausgebrochen.