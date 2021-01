98 Meter hoch, 29 Geschosse mit Wohnungen, Gewerbe, Kita, Bäcker oder Dachgarten: Das sieht der Gewinnerentwurf für das Holz-Hochhaus an der Schönefelder Straße vor. Was sonst auf breiter Fläche Platz findet, soll in Kreuzberg in den Himmel ragen.