Neumann Berlin Dienstag, 12.01.2021 | 14:56 Uhr

Noch mehr Bürogebäude in Zeiten von Home Office? Wer denkt sich sowas aus? Selbst wenn Corona eines Tages besiegt sein wird - der Zug in Sachen Digitalisierung lässt sich nicht mehr aufhalten. Bezahlbare Wohnungen sind in Berlin viel wichtiger. Die Unternehmen, die jetzt in Home Office-Lösungen investiert haben, brauchen in Zukunft nicht mehr so viel Bürofläche.