In Berlin ist ein zweiter Fall von Geflügelpest in dieser Saison nachgewiesen worden. Der Erreger H5N8 sei bei einer Stockente im Britzer Garten in Neukölln nachgewiesen worden, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Samstag mit. Das Veterinäramt des Bezirks prüfe, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden. Der Nachweis des Erregers bei dem Wildvogel kam vom nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut.