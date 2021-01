Wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter in Berlin-Schöneberg ist am Freitag Haftbefehl gegen einen 18-Jährigen erlassen worden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft am Freitagnachmittag auf Twitter mitteilte, befindet er sich nun in Untersuchungshaft. Der Mann war am Donnerstag festgenommen worden. Die Ermittler seien ihm auf die Spur gekommen, als sie Durchsuchungen bei Personen durchführten, die eine Verbindung zu dem Fluchtfahrzeug hatten, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Berliner Polizei.

Bei dem Überfall hatten den Angaben zufolge vier Täter am 15. Dezember an einem IKEA-Möbelhaus einen Werttransporter überfallen. Sie hätten Fahrer und Beifahrer des Transporters mit einem Schnellfeuergewehr und einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Nach früheren Angaben flüchteten die Täter in einem weißen Auto mit einem Geldkoffer. Zunächst war von drei Tätern die Rede. Über die Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht.