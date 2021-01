Bild: privat

Rassismus-Streit in Berliner Bezirk - In Treptow-Köpenick degradierter Mediziner nun Amtsarzt in Dahme-Spreewald

06.01.21 | 20:27 Uhr

Nach einem Streit mit dem AfD-Bezirksstadtrat Geschanowski musste Denis Hedeler seinen Posten als Amtsarzt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick räumen. Nur kurze Zeit später kämpft er weiter gegen die Pandemie - im besonders betroffenen Landkreis Dahme-Spreewald.

Der frühere stellvertretende Amtsarzt im Bezirk Treptow-Köpenick, Denis Hedeler, hat im Landkreis Dahme-Spreewald einen neuen Posten als Amtsarzt. Kurz nachdem Hedeler im Dezember von seinen Aufgaben in Berlin entbunden wurde, habe Landrat Stephan Loge (SPD) ihn angerufen und zum Gespräch in das Gesundheitsamt des Kreises nach Königs Wusterhausen eingeladen, wie Hedeler rbb|24 am Mittwoch sagte. Dort war die Amtsartstelle im Dezember vakant. Der "Tagesspiegel" hatte am Dienstag über die Neuanstellung Hedelers im Gesundheitsamt Königs-Wusterhausen berichtet. Hedeler sagte rbb|24, er habe nach seiner Vertragsunterzeichnung am 23. Dezember bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen Dienst im Gesundheitsamt in Königs Wusterhausen aufgenommen. "Ich bin Arzt, deshalb war es für mich traurig, da zu sitzen und zu wissen, dass mir in dieser Notlage in der Pandemie die Hände gebunden sind. Ich freue mich, dass ich meine Expertise wieder einbringen kann", sagte der Mediziner.

Streit mit AfD-Bezirksstadtrat Geschanowski

Hedeler musste seinen Posten im Gesundheitsamt Treptow-Köpenick nach einem Streit mit seinem Dienstherren, dem AfD-Politiker Bernd Geschanowski, räumen. Der kubanisch-stämmige Mediziner hatte dem Gesundheitsstadtrat vorgeworfen, ihn bei der Besetzung der ersten Amtsarztstelle aus rassistischen Motiven heraus zu benachteiligen. Geschanowski bestreitet, Hedeler die Beförderung aus diesem Grund verweigert zu haben. Hedeler hatte rbb|24 bereits im Dezember von einem Gespräch mit Geschanowski berichtet. Der AfD-Politiker soll dem Mediziner demnach gesagt haben, er gebe nach außen kein passendes Bild ab. "Ich dachte erst, meint er, dass ich mit Krawatte und Sacko kommen muss?" Daraufhin habe er nachgefragt, sagte Hedeler: "Was meinen Sie mit Außendarstellung? Und da hat er mit dem Finger auf meine Haut gezeigt."

Entscheidung des Arbeitsgerichts steht noch aus

Kurz darauf hatte die kommissarische Amtsleiterin Hedeler von seinen Aufgaben entbunden. Der Mediziner sollte als einfacher Facharzt in dem Bereich arbeiten, den er zuvor stellvertretend geleitet hatte. "Als Hygiene-Referent habe ich keine Führungsverantwortung mehr, ich bin ein ganz normaler Arzt", sagte Hedeler. "Ich finde das auch okay. Aber was ich nicht okay finde, wer übernimmt jetzt die Verantwortung? In der ganzen Abteilung bin ich der einzige Arzt." Die Auseinandersetzung in Berlin hat derweil ein juristisches Nachspiel: Gegen seine Absetzung hat Hedeler geklagt, eine Entscheidung des Arbeitsgerichts steht noch aus. "Es geht mir dabei gar nicht so sehr um mich, ich will auch anderen von Rassismus Betroffenen Mut machen und ihnen zeigen, dass sie nicht alles hinnehmen müssen", sagte Hedeler rbb|24. Mit der Frage, wie es für ihn weitergeht, falls er mit seiner Klage erfolgt haben sollte, habe er sich noch nicht beschäftigt, sagte Hedeler. "Unabhängig davon kann ich mir auch vorstellen, dass ich im Landkreis Dahme-Spreewald weiter arbeite." Hedeler lebt seit 24 Jahren in Deutschland. 2018 kam er als Hygiene-Referent nach Treptow-Köpenick, wurde nach kurzer Zeit vom Amtsarzt zu dessen Stellvertreter ernannt. Im Umgang mit Seuchen ist der 51-Jährige erfahren. Für seinen Einsatz in der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs 2014 in Westafrika wurde er im Bremer Rathaus geehrt. In der dortigen Gesundheitsbehörde war Hedeler vor seinem Wechsel nach Berlin jahrelang tätig.

Hedeler will jedes Pflegeheim persönlich besuchen

Nun kommt Hedeler in einen Landkreis, in dem die Corona-Lage "kritisch" ist, wie er sagt. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt Dahme-Spreewald 65 Neuinfektionen, 375 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis bei liegt 224,8, in Treptow-Köpenick sind es aktuell 139,2. Nach den Lockdown-Verschärfungen, die Bund und Länder am Dienstag beschlossen haben, soll ab Sonntag für Menschen in Gebieten mit Inzidenzwerten von mehr als 200 ein maximaler Bewegungsradius von 15 Kilometern rings um den Wohnort gelten. Die Regelung, die bereits kurz nach ihrer Bekanntgabe heftig diskutiert wurde, hält Hedeler angesichts der aktuellen Lage für sinnvoll. "Es ist ein richtiger Schritt, die Mobilität in den betroffenen Gebieten einzuschränken, damit wir damit weitere Infektionen verhindern", so der Amtsarzt. Ganz andere Methoden als in Treptow-Köpenick brauche man zur Pandemiebekämpfung in Dahme-Spreewald aber nicht. "Auch hier kommt es darauf an, dass wir die älteren Menschen in Heimen schützen. Ich werde das so handhaben, wie ich es in Treptow-Köpenick gemacht habe. Ich werde in jedes Heim persönlich gehen und über einen bestmöglichen Infektionsschutz sprechen", so der Mediziner.

Zuständig für den BER

Direkt am 28. Dezember habe er einen Anruf aus Schulzendorf bekommen, da war er noch keinem drei Tage im Dienst. In einer Pflegeeinrichtung war ein Bewohner positiv getestet worden. "Wir haben alle Bewohner und alle Mitarbeiter sofort innerhalb von zwei Tagen getestet", sagte Hedeler. Insgesamt seien etwas mehr als ein Dutzend Infektionen nachgewiesen worden. Ende Dezember meldete der Landkreis bereits größere Ausbrüche in vier Pflegeheimen. Abgesehen von dem Gesundheitsschutz für Heimbewohner in Dahme-Spreewald ist Hedeler jetzt auch für das Infektionsschutzkonzept am Flughafen BER zuständig. Man tausche sich dazu mit Experten aus, die bereits erfolgreiche Konzepte an anderen Flughäfen umgesetzt hätten. "Wir haben schon besprochen, was wir machen wollen, wenn der richtige Reiseverkehr wieder losgeht." Einen genauen Fahrplan für den BER gebe es jetzt noch nicht, sagte Hedeler. "Ich fange gerade erst an, aber das sind alles Aufgaben, auf die ich mich freue."