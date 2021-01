Bild: UTB Projektmanagement GmbH/Copyright: Mad-arkitekter

Gemischtes Nutzungskonzept - In Kreuzberg wird Deutschlands höchstes Holz-Hochhaus gebaut

29.01.21 | 14:24 Uhr

98 Meter hoch, 29 Geschosse mit Wohnungen, Gewerbe, Kita, Bäcker oder Dachgarten: Das sieht der Gewinnerentwurf für das Holz-Hochhaus an der Schönefelder Straße vor. Was sonst auf breiter Fläche Platz findet, soll in Kreuzberg in den Himmel ragen.

In Kreuzberg soll der Kiez künftig in den Himmel ragen - das in Oslo ansässige Architekturbüro "Mad arkitekter" hat den Realisierungswettbewerb für das Wohnhochhaus "Woho" in Berlin-Kreuzberg gewonnen. Dies teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Freitag mit. "Wir haben nun ein starkes Ergebnis vorliegen, das unsere Haltung an sozialer Durchmischung, Gemeinwohlorientierung und Nachhaltigkeit widerspiegelt“, sagte Bauherr Thomas Bestgen, geschäftsführender Gesellschafter UTB und Jurymitglied. Insgesamt wurden 14 Arbeiten für Deutschlands höchsten Holzhybridbau eingereicht, von denen es sechs in die zweite Wettbewerbsphase schafften. Zur Jury gehören Vertreter des Landes Berlin und des Bezirks, Fachleute sowie die Bauherrenschaft UTB.

Pilotprojekt mit "Leuchtturmcharakter"

Der 98 Meter hohe Hochhaus auf dem Grundstück an der Schöneberger Straße soll mit 29 Geschossen Deutschlands höchstes aus Holz erbautes Gebäude werden. Lediglich Kerne und das Untergeschoss sollen aus Stahlbeton errichtet werden. Das Gebäude ist als vertikales urbanes Quartier geplant. Unter anderem sollen der Eingangsbereich, das Dachgeschoss und ein Treppenhaus allgemein zugänglich sein. Vorgesehen sind Wohnungen sowie etwa Gewerbeflächen für die Nahversorgung wie etwa Bäcker oder Cafés, eine Kita und ein Hort, außerdem Ateliers und große Familienwohnungen.

Der Eingangs- oder Sockelbereich des "WoHo" Bild: UTB Projektmanagement GmbH/Copyright: Mad-arkitekter

Von den 18.000 Quadratmetern Nutzfläche sind laut Senatsverwaltung 15 Prozent für die soziale Infrastruktur geplant, 25 Prozent für gewerbliche Einrichtungen und 60 Prozent für das Wohnen. Dieses gliedere sich zu je einem Drittel in mietpreisgebundene Wohnungen, bezahlbare genossenschaftliche Wohnungen und Eigentumswohnungen. Mit seiner Nutzungsmischung aus Wohnen, Gewerbe und sozialer Infrastruktur habe es "Vorbildcharakter für weitere Hochhausprojekte", so Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Der Kreuzberger Bezirksstadtrat Florian Schmidt (Grüne) sprach von einem "Pilotprojekt "mit Leuchtturmcharakter" für den "Umbau der Stadt hin zu einem sozialen und ökologischen Paradigmenwechsel".

In die Höhe bauen als Alternative zur Wohnungsnot

Großräumig in die Höhe zu bauen wird städtebaulich als Alternative zur Berliner Wohnungsnot bei steigenden Grundstückspreisen diskutiert. Ähnliche Konzepte haben etwa das Postbank-Hochhaus am Halleschen Ufer oder die geplanten Bauten am Hafenplatz neben dem Mendelssohn-Bartholdy-Park oder der Urbanen Mitte am Gleisdreick.

Der Gewinnerentwurf für das Kreuzberger "Woho" ist die Grundlage für die Schaffung von Baurecht durch das vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren. Im nächsten Schritt werden alle Entwürfe des Wettbewerbsverfahrens samt Jurybegründungen der Öffentlichkeit vorgestellt. Laut Senatsverwaltung sollen Interessierte, Träger und die Nachbarschaft in das weitere Verfahren eingebunden werden, um die Nutzungen bedarfsgerecht zu konkretisieren. Wann mit dem Baubeginn zu rechnen ist, gab die Senatsverwaltung noch nicht bekannt.

Sendung: Inforadio, 29.01.2021, 13:00 Uhr