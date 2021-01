Ermittler gehen gegen "Sperrmüllmafia" in Berlin vor

Mit Durchsuchungen und einer Verhaftung sind Ermittler in Berlin gegen eine mutmaßliche "Sperrmüllmafia" vorgegangen.

Als dringend Tatverdächtiger sitzt nun ein 40-Jähriger in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Dem Mann werden gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Urkundenfälschung zur Last gelegt. Der Verdächtige soll zwischen Sommer 2017 und 2018 mit teilweise unbekannten Mittätern gewerbsmäßig ein illegales Unternehmen für die Sperrmüll-Entsorgung betrieben haben.