Berlin soll in der zweiten Kalenderwoche 2.400 Dosen des neu zugelassenen Moderna-Impfstoffs bekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstagabend auf Twitter mit.

Erste Corona-Geimpfte in Berlin

In der vierten Kalenderwoche sollen es demnach 3.600 Impfdosen sein und in der sechsten Kalenderwoche 9.600. Für die achte Kalenderwoche sind 30.000 Moderna-Impfdosen angekündigt.

Das Mittel des US-Herstellers Moderna war am Mittwoch als zweiter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden. Er gilt als ebenso wirksam, aber etwas unkomplizierter in der Verwendung als das Mittel von Biontech/Pfizer.

An diesem Freitag soll Berlin der Senatsverwaltung zufolge außerdem knapp 30.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer erhalten.