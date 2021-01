Feuerwehreinsatz in Berlin-Köpenick

Anwohner in Berlin-Köpenick haben am Sonntag ihr Wohnhaus verlassen müssen, nachdem eine angrenzende Baugrube mit Wasser vollgelaufen war.

Am Gebäude in der Pohlestraße hätten sich Risse gebildet, Fenster hätten nicht mehr geöffnet werden können, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Menschen davon betroffen waren, war zunächst unklar. Ein Statiker prüfe das Gebäude, auch weitere Nachbarhäuser müssten kontrolliert werden, sagte der Sprecher. Dies werde sich voraussichtlich bis in die Nacht ziehen.

Die Feuerwehr war am späten Nachmittag zunächst wegen Rissen in der Giebelwand zwei Stunden lang im Einsatz. Nach einer "umfangreichen Erkundung" sei die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher.