Als Susann Müller* im Jahr 2015 das Elbe-Elster-Klinikum (Landkreis Elbe-Elster) aufsucht, weil sie unter chronischen Magenschmerzen leidet, passiert es. Der heute 43-jährigen fällt es noch immer schwer, davon zu erzählen. Nach einer Magen-Untersuchung habe der Arzt eine "Entspannungsmassage" durchgeführt: "Er hat mich erst an meinen Ohren gestreichelt, dann den Rücken massiert und auf einmal ist seine Hand in meine Hose gewandert," sagt sie dem ARD-Magazin Kontraste und der "Lausitzer Rundschau".

Wegen einer Nach-Untersuchung musste sie erneut zu diesem Arzt. Dabei fordert er sie auf, sich hinzulegen und den BH zu öffnen. Während der Ultraschall-Untersuchung habe sie sein steifes Glied an ihrem Körper gespürt. Die ganze Zeit sei sie mit dem Arzt allein im Behandlungszimmer gewesen. "Irgendwie hatte ich Panik, dass der mich sonst nicht mehr gehen lässt", sagt Müller heute. Danach sei sie nie wieder zu dem Arzt gegangen. Erst fünf Jahre später, im Sommer letzten Jahres, zeigt sie den Arzt an - als sie über eine Arbeitskollegin von zwei weiteren Frauen hört, die dem Arzt ähnliche Handlungen vorwerfen.

Im Fall von Susann Müller hat die Staatsanwaltschaft Cottbus ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses eingeleitet, wie deren Sprecher Detlef Hommes gegenüber Kontraste und "Lausitzer Rundschau" bestätigt. "Ich gehe nicht davon aus, dass in diesem Fall eine Verjährung eintritt", so Oberstaatsanwalt Hommes.

Kontraste und die "Lausitzer Rundschau" kennen die Identität der zwei weiteren Betroffenen – und deren Zeugenaussagen bei der Polizei. Sie hatten sich unabhängig voneinander ihrer Hausärztin Stefanie Frank offenbart, als diese sie an die Elbe-Elster-Klinik überweisen wollte. Beide Patientinnen erzählten, es sei dort im Zusammenhang mit Ultraschalluntersuchungen zu Berührungen an der Brust und der Klitoris gekommen. Der Arzt habe sich mit abgespreiztem kleinen Finger im Schambereich der beiden Patientinnen abgestützt, schilderten beide Frauen. Frank riet den Patientinnen, die Vorfälle bei der Polizei anzuzeigen. Ihre Vorwürfe wurden wegen Verjährung jedoch nicht weiterverfolgt.

Der Geschäftsführer des kommunalen Elbe-Elster-Klinikums, Michael Neugebauer, erklärt auf Anfrage von Kontraste und "Lausitzer Rundschau", es gebe bislang keinen einzigen Fall, in dem ein derartiges Verhalten eines Mitarbeiters festzustellen gewesen sei. Es gebiete seine Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern "unbelegten Verdächtigungen" mit Nachdruck entgegen zu treten.



Alleiniger Gesellschafter des Elbe-Elster-Klinikums ist der Landkreis Elbe-Elster. Das Klinikum hat Standorte in Finsterwalde, Herzberg und Elsterwerda. Ähnlich wie der Klinik-Geschäftsführer äußert sich auch Landrat Christian Jaschinski (CDU): "In meiner Dienstzeit als Landrat konnte ich keinen einzigen Fall verzeichnen, in dem ein derartiges Fehlverhalten eines Mitarbeiters festzustellen war." Aber er fügt hinzu: Sollten sich die Vorwürfe bestätigen oder ein belastbarer Anfangsverdacht bestehen, würden "die geeigneten arbeits- und auch strafrechtlichen Maßnahmen ergriffen".