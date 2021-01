Spuren im Schnee haben Brandenburger Polizeibeamte zu den mutmaßlichen Dieben eines Ortsschilds geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein Ortseingangsschild in Lehnin (Potsdam-Mittelmark) abmontiert worden.

Zeugen hatten demnach die Polizei alarmiert, als sie zwei Personen in der Nacht zu Samstag dabei beobachteten, wie diese das Ortsschild abmontierte. Da es in der Nacht schneite, seien die Polizisten den Fußspuren im Schnee bis auf ein Grundstück und dann weiter zu einem Hauseingang gefolgt, so die Polizei.

Bei der Überprüfung des Hauses traf die Polizei den Angaben zufolge einen betrunkenen Jugendlichen und eine weitere Person an. Auch das demontierte Ortsschild fanden die Beamten und stellten es sicher. Die Jugendlichen erhielten eine Strafanzeige wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Verbindung mit Diebstahl.