Monica Berlin Dienstag, 19.01.2021 | 16:45 Uhr

Wirklich? Im Jahr 2021? Diese Schlagzeile?

>Berliner Lehrer bekommen erstmals dienstliche Mailadressen<

Da bleibt man sprachlos zurück und fragt sich, welches Ausmaß an Peinlichkeit und Versagen muß noch offenbar werden, damit dieses selbstgewähnte "wir sind so gut und so toll in D" endlich einmal mit der Realität abgeglichen wird? Und wann hören die Leute endlich auf, die verursachenden Parteien für das Infrastruktur-Desaster immer weiter zu wählen? Schwarze Null? Sparen bis es quietscht? Anybody?