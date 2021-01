Steffen Berlin Sonntag, 03.01.2021 | 13:49 Uhr

In den meisten Fällen schlicht deshalb, weil es aus der Mode gekommen zu sein scheint, sich beim Fahren ausschließlich und vollständig auf den Verkehr zu konzentrieren. Gerade die Auswertung von Handydaten dürfte in vielen mysteriösen Fällen wohl zur Aufklärung führen. Es ist erschreckend, wie viele Verkehrsteilnehmer der Meinung sind, während des Fahrens noch zusätzlich zur Kommunikation via WhatsApp & Co fähig zu sein. Der dadurch stattfindende Blindflug kostet nur zu oft Leib und Leben der Abgelenkten, aber auch unbeteiligter Dritter. Eine weitere Ursache ist schlicht unangepasste Geschwindigkeit, weil moderne Autos ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln. Die Physik lässt sich aber auch mit besten Sicherheitsmaßnahmen nicht aushebeln. Defensives Fahren scheint aber heute nicht mehr so sehr in Mode zu sein.