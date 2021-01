Die Berliner Polizei hat bei einem Einsatz mutmaßlich gestohlene Schokolade im Wert von fast 2.000 Euro gesichert. "Unser Abschnittskommissariat 14 überzeugt durch sorgfältige Vorgangsbearbeitung und starke Selbstbeherrschung", twitterte die Polizei am Freitag mit einem Lach-Smiley und einem Bild, auf dem die gestapelte Schokolade in einem Büro zu sehen ist.

Die Durchsuchung war im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl durchgeführt worden, wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte. Demnach hatte der Sicherheitsdienst eines Supermarktes drei Personen dabei erwischt, wie sie Schokolade in Reisetaschen an der Kasse vorbei aus dem Laden schmuggeln wollten, und alarmierte die Polizei.

Eine der drei Personen war der Polizei bereits wegen Diebstahls bekannt, bei der Durchsuchung ihrer Wohnung und ihres Autos wurden dann "riesige Mengen an Süßigkeiten" gefunden, so die Polizei. Die Schokolade wurde sichergestellt und in die Polizeiwache gebracht, wo sie "so manchen Neujahrsvorsatz auf eine harte Probe" stelle.