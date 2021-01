Bis zu 60.000 Menschen in Berlin haben keine ausreichende Krankenversicherung. Sie finden Hilfe in einer Arztpraxis der Malteser, einer katholischen Organisation. Rund 300 Menschen stehen dort jeden Monat vor der Tür. Von Josefine Janert

"Ich komme seit einem Jahr hierher, weil ich Bluthochdruck und Herzschmerzen habe", sagt Patricia, eine 49-jährige Frau aus dem westafrikanischen Land Elfenbeinküste. "Wenn du krank bist, brauchst du Medikamente, brauchst du Unterstützung."

Patricia sitzt in dem kargen Wartezimmer der Malteser in der Aachener Straße 12 in Berlin-Wilmersdorf. An einer Pinnwand hängen Informationen in Deutsch, Englisch und Französisch. Das Fenster steht wegen Corona auf, zwei asiatische Frauen unterhalten sich leise.

Neben Patricia wartet Inge Lux, ehrenamtliche Koordinatorin eines Projektes für Geflüchtete in Marienfelde. Sie hat Patricia zum Arzt begleitet. "Das ist eine gute Sache, dieser medizinische Dienst für Menschen, die noch keine Krankenkasse haben", sagt Lux. "Die Mitarbeiter hier sind sehr freundlich und zugewandt."