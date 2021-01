Frank Schiotka aus Schönefeld hat das Objekts am Himmel gesehen und schildert Antenne Brandenburg vom rbb, wie er den Himmelskörper wahrgenommen hat: "Das war richtig beängstigend. In grün, ich war verdutzt!" Schiotka ging von einem Meteoriten aus.

Wer am Freitag in den wolkenfreien Himmel geblickt hat und günstig stand, hat vielleicht etwas außergewöhnliches gesehen, einen rasend schnellen grünen Leuchtstreifen.

Nach Meinung von Jürgen Rendtel vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam lag der Beobachter damit aber nicht richtig. Denn um einen Meteoriten handelt es sich nur, wenn Material aus dem Weltraum auf dem Boden aufschlägt.

Damit tatsächlich ein Meteorit am Boden ankommen könne, müssten einige Kilo Material zusammenkommen. 99 Prozent des Material gingen aber auf dem Weg durch die Atmosphäre verloren. "Nach dem einen Bild – es ist jetzt natürlich nur eine Aufnahme, die ich hier vor mir habe – sieht es nicht so aus, als sei etwas Greifbares am Boden angekommen", so der Astrophysiker.



Beim Eintreten des Körpers in die Erdatmosphäre wird allerdings ein Leuchten erzeugt, das Meteor genannt wird.



Bislang wurde der Himmelskörper nur in einer einzigen Station in Brandenburg gesichtet: in Tauche im Oder-Spree-Kreis. Jürgen Rendtel schätzt, dass es sich um einen faustgroßen Körper handelt. Weltraumschrott sei es aber eher nicht - dafür fliege das Teil zu schnell.