imago-images Audio: 21.01.2021 | Inforadio | Ulf Morling | Bild: imago-images

Haftentschädigung - Mord an Berlinerin vor 33 Jahren: Freispruch im zweiten Prozess

21.01.21 | 16:03

Mehr als 33 Jahre nach dem Mord an einer Frau vor den Augen ihres kleinen Sohnes hat das Landgericht Berlin den Angeklagten in einem neu aufgelegten Prozess freigesprochen. Die Tat konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, hieß es im Urteil am Donnerstag. Dem heute 62-Jährigen, der rund zwei Jahre in Untersuchungshaft saß, wurde Haftentschädigung zugesprochen. Die Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Freiheitsstrafe verlangt hatte, kündigte bereits Rechtsmittel an. Der Mann war in einem ersten Prozess im September 2019 schuldig gesprochen worden. Die Verurteilung wegen Mordes hatte der Bundesgerichtshof (BGH) aber auf Revision des Angeklagten aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung zurückgewiesen.

2015 wurden die Spuren erneut untersucht

Das 30-jährige Opfer war im September 1987 in seiner Wohnung in Berlin-Neukölln getötet worden. Die Polizei tappte in dem Fall lange im Dunkeln.

Anfang 1991 waren die Ermittlungen eingestellt worden. Ab 2015 wurden dann am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden überprüft. Eine DNA-Spur an der Kleidung der Getöteten habe 2018 zu dem Angeklagten geführt. Nach Gewalttaten in den 1980er-Jahren sei sein genetischer Fingerabdruck in der Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) gespeichert gewesen.

Staatsanwaltschaft: Mord aus niedrigen Beweggründen

Der Staatsanwalt ging in seinem Plädoyer von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus. Weil die zweifache Mutter, die er über eine Anzeige kennengelernt habe, nach einigen Treffen Geld für Sex verlangt habe, sei er verärgert und wütend gewesen. Das Gericht schloss sich aber dem Antrag der Verteidiger an.