Langfristig nur zwei Autospuren - Mühlendammbrücke soll mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV bieten

15.01.21 | 16:32 Uhr

Dass die marode Mühlendammbrücke an der Berliner Fischerinsel ersetzt werden muss, steht seit Jahren fest. Nun ist klar: Der Neubau soll der Verkehrswende Rechnung tragen. Die einst acht Autospuren werden langfristig auf zwei reduziert.

Der geplante Neubau der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte soll künftig mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und den Öffentlichen Nahverkehr bieten. Dafür sollen die Autospuren verringert werden – langfristig von aktuell drei auf eine Spur je Fahrtrichtung. Wie die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Freitag mitteilte, wird es entsprechende Vorgaben für den anstehenden Architektenwettbewerb geben. Die 39 Meter breite Spannbetonbrücke an der Fischerinsel wurde in den 1960er Jahren gebaut. Sie müsse ersetzt werden, "weil sie ihre Lebensdauer erreicht hat und bereits erste Belastungsbeschränkungen nötig wurden", so die Verkehrsverwaltung. Wegen der Schäden wurden die Autospuren bereits von ursprünglich vier pro Richtung auf jeweils drei reduziert. Derzeit fahren den Angaben zufolge an Werktagen rund 73.000 Fahrzeuge über die Brücke.

Lange geplante Tramverbindung wird umgesetzt

Die Umgestaltung ist den Angaben zufolge in zwei Phasen vorgesehen. In einer ersten Projektphase wird der Autoverkehr auf zwei Spuren beschränkt, dennoch sollen etwa 63.000 Fahrzeuge pro Werktag die Brücke nutzen können. Doch schon in dieser ersten Phase soll der Verkehrsraum zu 70 Prozent Fußgängern, Radfahrern und dem Öffentlichen Nahverkehr gehören, so die Verkehrsverwaltung. In der zweiten Phase wird der Autoverkehr dann auf eine Spur reduziert. "Insbesondere für die zweite Phase erwartet die Senatsverwaltung interessante und kreative Vorschläge aus dem Realisierungswettbewerb." Eine Straßenbahn soll zweigleisig über die Brücke geführt werden, die dann Alexanderplatz und Kulturforum verbindet. In späteren Schritten soll die Strecke dann bis zum Halleschen Tor führen. Planungen für eine solche Tramverbindung gibt es schon lange. Im Jahr 2000 wurden dafür sogar schon mehrere hundert Meter Straßenbahnschienen verlegt, über die jedoch nie eine Tram fuhr. Der damalige Senat aus CDU und SPD konnte sich nicht über den Weiterbau der Strecke einigen.

Baubeginn voraussichtlich 2024

Nach Informationen der "Morgenpost" könnten die auf der Brücke frei werdenden Bereiche anders als für den Verkehr genutzt werden. "Die Flächen kann man für Aufenthaltsbereiche und Kioske nutzen mit Blick auf das Nikolaiviertel. Entstehen könnte ein schwebender Platz über der Spree", zitiert die Zeitung Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD). Die Wettbewerbsunterlagen werden voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht. Vorgaben zur Breite der neuen Brücke, über die immer wieder gestritten wurde, soll es in dem Wettbewerb nicht geben – nur zu den Nutzungsanforderungen in den beiden Projektphasen. Der Verkehr soll während des Neubaus weiter über die Spree fließen. Baubeginn soll "nach vorläufiger Schätzung" 2024 sein. Ursprünglich war 2022 als Baustart angepeilt worden. Die Verkehrsfreigabe für die Straßenbahn Richtung Potsdamer Platz soll 2028 erfolgen.

