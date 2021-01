Geburten am 1. Januar 2021

Im Helios-Klinikum in Berlin-Buch wurde etwa um O:11 Uhr ein Junge geboren, wie das Klinikum auf rbb-Nachfrage mitteilte. Auch in den Vivantes-Kliniken entbanden in den ersten Stunden nach dem Jahreswechsel mehrere Frauen Neujahrsbabys. Den Anfang machte dabei der kleine James, der um 0:30 Uhr im Vivantes-Klinikum in Friedrichshain das Licht der Welt erblickte. Bis 10 Uhr folgten auf der Geburtsstation dieser Klinik weitere vier Neugeborene, wie eine Vivantes-Sprecherin der Nachrichtenagentur DPA mitteilte.

Mehrere Familien in Berlin und Brandenburg sind mit einer besonders guten Nachricht in das Jahr 2021 gestartet.

Auch andernorts herrschte Betrieb im Kreißsaal. Um 1:09 Uhr wurde in der Charité ein kleiner Junge mit dem Namen Sultan geboren. Im Vivantes-Klinikum Neukölln kam drei Minuten später ein Mädchen zur Welt. Im Klinikum Westend kamen um 1:20 Uhr zwei Jungen zur Welt, um 2:20 Uhr ein weiterer Junge im Caritas-Klinikum Maria Heimsuchung in Pankow.

Im Klinikum Kaulsdorf wurde um 2:28 Uhr ein Junge geboren, im Kreuzberger Klinikum Am Urban machte um 3:36 Uhr ein Mädchen den Anfang. Um 3:57 Uhr kam ein Junge im Klinikum Havelhöhe zur Welt, um 4:21 Uhr ein Mädchen im Krankenhaus Waldfriede in Zehlendorf und vier Minuten später ein Mädchen im Martin-Luther-Krankenhaus in Wilmersdorf.

Im Sana-Klinikum Lichtenberg kam um 5:58 Uhr ein Junge zur Welt, um 6:03 Uhr ein Mädchen in der DRK-Klinik Köpenick. Im Reinickendorfer Humboldt-Klinikum entband eine Mutter um 8:36 Uhr einen Jungen. Hingegen meldete das Auguste-Viktoria- Klinikum in Schöneberg in den frühen Morgenstunden noch keine Geburt.