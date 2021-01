Caritas Berlin will ab Februar spezielle Wärmekleidung an Obdachlose verteilen. Das kündigte die Hilfsorganisation in einer Mitteilung an. Die sogenannten Sheltersuits kommen von einem Designer mit dem Namen Bas Timmer aus den Niederlanden, der sie extra für Menschen, die auf der Straße leben, entworfen haben soll. "Der Sheltersuit ist ein multifunktionales, wind-, wasserdichtes und wärmendes Kleidungsstück, das zu einem Schlafsack umgewandelt werden kann", teil die Caritas auf ihrer Seite mit.

Ein "Sheltersuit" hat nach Angaben von Caritas einen Wert von 300 Euro – die Summe beinhalte das Material, die Herstellungsprozesse und die Entlohnung der Mitarbeiter in einer Werkstatt in den Niederlanden. Die Caritas ruft zu Spenden auf, um die Schutzanzüge finanzieren zu können.



Der niederländische Designer Bas Timmer beschreibt in der ARD-Tagesschau, wie der Tod des obdachlosen Vaters zweier Freunde etwas in ihm ausgelöst habe – dieser war auf der Straße erfroren, weil die Notschlafstelle keinen freien Schlafplatz mehr hatte. Daraufhin habe er die schicken Designs in seinem Atelier gegen Schutzanzüge für Bedürftige ausgetauscht.