Echte Freunde hatte Marco am Ende wohl nur noch wenige. Das Leben in den vergangenen Jahren auf der Straße sorgte dafür, dass er sich mehr und mehr zurückzog. Immer lauter wurden die Stimmen in seinem Kopf. Aber zu vielen Menschen im Kiez pflegte Marco eine liebevolle Bekanntschaft. Fast jeder rund um den U-Bahnhof Boddinstraße kannte den 33-jährigen Obdachlosen. Anwohner unterstützten ihn mit Lebensmitteln, Matratzen und Decken. Marco stellte sich ihnen als Markus vor, einem seiner Künstlernamen: Markus Aurelius. Aber wer wirklich der Mensch war, der seit 2016 auf den Straßen im Schillerkiez lebte, das wussten wohl die wenigsten.

Als die Nachricht von Marcos Tod am 9. Januar in seinem Heimatland bekannt wurde, sorgte das für Aufsehen. Auf der Internetseite eines Medienkonzerns in Luxemburg war der Artikel über Marco zeitweise der meistgeklickte. Denn Marco Reckinger war Musiker, bekannt geworden mit seinem Duo-Projekt "Christal and Crack". Als Produzent war er auch im Hip-Hop und in der elektronischen Musik aktiv.

"Marco war unglaublich charmant", sagt Thommes. Auch in den letzten Jahren, als es ihm immer schlechter ging, sei das so gewesen. Thommes erzählt von Marcos Lebensweg. Geboren in Brasilien, aufgewachsen bei Adoptiveltern in der kleinen Stadt Didelingen im südlichen Luxemburg, gleich an der französischen Grenze. Später studierte er Tontechnik in Paris und gelangte nach diversen Musikprojekten 2012 nach Berlin.

Thommes' Erinnerungen passen zu den Schilderungen der Anwohner. Auch Tage nach Marcos Tod kommen sie im Minutentakt zu dessen letztem Schlafplatz, einer kleinen Hauseingangsnische in der Neuköllner Herrfurthstraße. Hier verbrachte Marco in den vergangenen Monaten die Nacht auf einer Matratze. Die Menschen bleiben auffällig lange stehen und betrachten das fast schon surreale Bild. Der Eingang ist vollgestellt mit roten und weißen Kerzen. An der Stufe lehnt ein Kuscheltier, die Wände sind zugeklebt mit Abschiedsworten und Briefen. Tulpen und Rosen verdecken den grauen Absatz. Julia wohnt direkt neben dem Haus. Jeden Tag kam sie an Marco vorbei. Man grüßte sich, die Kinder hoben den Daumen, Marco grüßte zurück. "Immer so freundlich", sagt Julia mit Tränen in den Augen. Sie stellt sich viele Fragen.

Natürlich wussten alle, dass Marco psychische Probleme hatte. Er schrie viel, ohne erkennbaren Grund. Julia fühlte in den vergangenen Monaten, dass es Marco immer schlechter ging. "Wir alle waren so mit unserem Home-Office beschäftigt, die quengelnden Kinder, die Angst vor Corona. Es ist schrecklich, dass er so jung gestorben ist." Der Kioskbesitzer, bei dem Marco öfter ein- und ausging, erzählt, Marco habe einige Tage vor seinem Tod stark gehustet und Blut gespuckt.

Irgendwann reagierte der junge Mann nicht auf Ansprache. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten nicht mehr helfen: Marco starb noch vor Ort im Rettungswagen.