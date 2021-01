Nach dem Brand in einem Berliner Pflegeheim am Dienstagabend ist die Identität des Todesopfers noch nicht geklärt. Ein Mann war bei dem Feuer in Kladow ums Leben gekommen, viele weitere sind teils schwer verletzt.

Nach dem Großbrand in einem Berliner Pflegeheim ist die Identität des Todesopfers noch nicht geklärt. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Es handelt sich demnach um einen Mann.



Das Feuer war am Dienstagabend in dem Zimmer eines Bewohners im Obergerschoss des Heims am Lanzendorfer Weg in Berlin-Kladow ausgebrochen, es brannte laut Polizei komplett aus. Die Brandbekämpfer fanden in dem Zimmer einen Mann, den sie nur noch tot bergen konnten.

Durch den Brand wurden 18 weitere Bewohner verletzt, drei davon schwer. Auch ein Pfleger wurde leicht verletzt. Viele der Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen. Weitere 15 Betroffene wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Einige Bewohner sind laut Feuerwehr mit dem Coronavirus infiziert. Damit hätten die Rettungskräfte aber umgehen können, sagte ein Sprecher. Die Verletzten wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen unverletzten Bewohner seien anderweitig untergebracht worden, hieß es.