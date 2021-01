Maris Strausberg Mittwoch, 20.01.2021 | 18:12 Uhr

Polizisten sind keine Richter und dürfen keine Strafen verhängen. Selbst wenn die Betroffenen in U-Haft gekommen wären, hätte vermutlich der Haftrichter am nächsten Tag den Haftbefehl aufgehoben. Auch U-Haftplätze sind begrenzt und müssen für Straftäter zur Verfügung stehen, wo Flucht- oder Verdunkelungsgefahr besteht. KAnn man alles in der Strafprozeßordnung nachlesen. Darüber hinaus kosten Häftlinge aller Art den Steuerzahler täglich eine Menge Geld.