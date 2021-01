Bei einem Raub ist ein BVG-Mitarbeiter in Berlin-Tempelhof schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.



Der 36-jährige Angestellte sei in Arbeitsuniform gegen 3:30 Uhr in der Atillastraße auf dem Weg zum Dienst gewesen sein, als er von dem Unbekannten mit dem Messer bedroht worden sei. Der Unbekannte habe die Herausgabe von Geld gefordert, hieß es von der Polizei. Nachdem ihm der 36-Jährige das Geld ausgehändigt habe, habe der Verdächtige ihm einen Stoß in die rechte Körperseite gegeben und sei in Richtung S-Bahnhof Attilastraße geflüchtet.

Der Angegriffene habe wenig später bei sich eine blutende Stichverletzung festgestellt. Er habe daraufhin die Polizei und Rettungskräfte alarmiert, die ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestehe nicht, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Raubkommissariat ermittelt.