Die Berliner Polizei hat am Freitagmorgen mehrere Objekte im Stadtgebiet durchsucht. An dem Einsatz war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt, wie ein Sprecher dem rbb auf Anfrage bestätigte. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.



Anlass war nach bisherigen Informationen ein Vorfall Ende November letzten Jahres. Dabei sollen zwei Gruppen von Männern aneinandergeraten sein. Ein Verdächtiger soll mit einer Schusswaffe gedroht haben. Weitere Einzelheiten will die Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag bekanntgeben.