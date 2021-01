Frau beißt in Finger von Polizeibeamten

Menschenansammlung in Potsdam

Beamte der Brandenburger Polizei haben am Montagabend in Potsdam eine größere Menschenansammlung in der Innenstadt aufgelöst.

Während der Polizeikontrolle begann eine 52-jährige Frau, die Beamten zu treten und zu schlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem habe sie einem Polizisten in den Finger gebissen. Den Angaben zufolge trug der Beamte einen Handschuh und blieb unverletzt. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.