Unbekannte haben am Mittwochmorgen mehrere Fahrzeuge auf dem Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei in Biesdorf beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 5:30 Uhr ein Polizeimitarbeiter wegen eines Knallgeräusches auf zwei mutmaßliche Täter aufmerksam, welche mit unbekannten Gegenständen auf mehrere Fahrzeuge einschlugen und kurz darauf flüchteten.

Alarmierte Einsatzkräfte stellten Beschädigungen an vier Fahrzeugen sowie am Zaun des Geländes fest und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung in fünf Fällen ein, wie es in der Polizeimitteilung weiter heißt.