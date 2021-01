Polizei löst Versammlung in Bar in Prenzlauer Berg auf

Fast 30 Personen haben sich zu einer Versammlung in einer illegal geöffneten Bar in Prenzlauer Berg getroffen - ohne Mundschutz und genügend Abstand zueinander. Nach knapp zwei Stunden traf die Polizei ein, in einem Stream war alles live mitzuerleben.