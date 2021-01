Bild: dpa/Soeren Stache

Unfall in Berlin-Lichtenrade - Radfahrer stirbt drei Wochen nach Kollision mit Lkw

06.01.21 | 15:20

Ein bei einem Lkw-Unfall in Berlin-Lichtenrade schwer verletzter Radfahrer ist knapp drei Wochen nach dem Unglück am Montag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.



Weitere Informationen über dem Umfang der Verletzungen und die Umstände des Todes teilte die Berliner Polizei am Mittwoch nicht mit.



Den Ermittlern der Polizei zufolge war der 65-Jährige am 15. Dezember an der Golzstraße (Tempelhof-Schöneberg) von einem rechtsabbiegenden Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Seit der Kollision wurde er im Krankenhaus behandelt. Zu den Untersuchungsergebnissen zum genauen Unfallhergang machte die Polizei keine Angaben.