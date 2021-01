Bei einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie war die Polizei in zehn Bundesländern aktiv, darunter auch Berlin und Brandenburg. Außerdem habe es Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg, gegeben, teilte Michael Esser, Leiter der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) "Berg" der Kölner Polizei, am Dienstag in Köln mit.