Dienstag, 05.01.2021 | 09:15 Uhr

Jeden Morgen das selbe Spiel. Zugausfälle, Verspätungen, kaputte Rolltreppen und Fahrstühle. Corona ist derzeit leider Thema Nr. 1 und verwischt den klaren Blick auf das Restdebakel in dieser Stadt. Ich bin die Unfähigkeit unseres berliner Senats leid. Egal um was es geht .... die bekommen nix auf die Reihe außer viel Energie damit zu verschwenden wer denn jetzt an die Macht kommt. Seit Jahren müssen wir erdulden was diese Volksvertreter angerichtet haben. Eine zerstörte Infrastruktur und eine kaputtgesparte Stadt. Schande über Euch !