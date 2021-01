Bild: rbb/Björn Haase Wendt

Staatsanwaltschaft ermittelt - Verdacht auf Tierquälerei in Neuruppiner Bio-Schlachthof

06.01.21 | 21:23 Uhr

Wenn es um das Fleisch geht, greifen viele lieber zu Bioprodukten, in der Hoffnung, dass es Tieren in der Haltung besser geht. Bilder aus einem Neuruppiner Bio-Schlachtbetrieb zeigen nun ein anderes Bild: Schweine sollen dort gequält worden sein. Von Björn Haase-Wendt

Die Bilder sind schockierend: Schweine werden vor ihrer Schlachtung von Mitarbeitern getreten, geworfen und geschlagen. Außerdem sollen Tiere wiederholt nur unzureichend betäubt worden sein. Diese Vorwürfe erhebt das Deutsche Tierschutzbüro gegen den Neuruppiner Bio-Schlachthof Färber. Die Tierschützer haben jetzt Aufnahmen aus dem August vergangenen Jahres veröffentlicht. "Die uns vorliegenden Bilder zeigen eindeutig, dass in diesem Schlachthof systematisch Tiere gequält werden", sagt der Vorstandsvorsitzende Jan Peifer. Besonders problematisch sei, dass Tiere nicht ausreichend betäubt würden. "Das bedeutet bei vollem Bewusstsein wird ihnen die Kehle durchgeschnitten", sagt Peifer und fügt an: "Das ist pure Tierquälerei." Unter anderem sollen die Schweine bei der Betäubung nicht fixiert worden sein, so sei es immer wieder zu Fehlbetäubungen gekommen.

Amtstierärztin: "Das bringt mich zur Weißglut"

Für die zuständige Amtstierärztin Simone Heiland sind die Aufnahmen schockierend: "Weil wir das von unseren Kontrollen her nicht kannten. Wenn wir eine Kontrolle durchgeführt haben, war alles in Ordnung. Das bringt mich jetzt zur Weißglut, dass diese Mitarbeiter so eine Rohheit an den Tag gelegt haben." Das Veterinäramt von Ostprignitz-Ruppin hatte im Oktober erste anonyme Hinweise erhalten, die allerdings nur bedingt aussagekräftig gewesen sein sollen. Das Amt habe daraufhin Kontrollen durchgeführt, bei denen ruhig und korrekt mit den Tieren umgegangen worden sei.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Nachdem das Veterinäramt die Videoaufnahmen gesehen hatte, wurde allerdings zwei verantwortlichen Mitarbeitern die sogenannte Sachkundebescheinigung entzogen. "Das heißt sie dürfen keine Tiere mehr betäuben oder den Blutentzug vornehmen", erklärte die Amtstierärztin. Außerdem prüft das Veterinäramt weitere Maßnahmen, wie etwa Strafanzeigen. Die Staatsanwaltschaft in Neuruppin hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem das Deutsche Tierschutzbüro Anzeige erstattet hat. Derzeit werde ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz geführt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Zunächst müsse das umfangreiche Videomaterial ausgewertet und die Verantwortlichen ermittelt werden.

Schlachthof-Betreiber entlässt Mitarbeiter

Der Betreiber des Neuruppiner Schlachthofs, die Großschlachterei Färber mit Sitz in Nordsachsen zeigte sich schockiert über die Aufnahmen aus dem Neuruppiner Betrieb. "Wir verurteilen solches Fehlverhalten zutiefst und haben selbstverständlich sofort personelle und organisatorische Maßnahmen ergriffen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme auf eine rbb-Anfrage. So seien mehrere Mitarbeiter entlassen und Strafanzeige gegen sie gestellt worden. Auch habe das Unternehmen nach eigenen Angaben ein umfangreiches Investitionsprogramm gestartet. "Mit dem auch die Arbeitsabläufe in der Schlachtung so verändert werden, dass in Zukunft solche Vorfälle nicht mehr vorkommen", heißt es schriftlich. Unter anderem sei eine Videoüberwachung installiert und eine Betäubeaufzeichnung erneuert worden. Auch das Veterinäramt hat dem Betrieb Auflagen erteilt, um weiter arbeiten zu können. So muss es künftig Fixiereinrichtungen für die Betäubung geben, aber auch Schulungen der Mitarbeiter. "Und auch einen Tierschutzbeauftragten, der auch seine Arbeit dementsprechend wahrnimmt und den Tierschutz regelmäßig kontrolliert", sagt Amtstierärztin Simone Heiland.

Bio Company beendet Zusammenarbeit

Das Deutsche Tierschutzbüro richtet seine Kritik aber auch gegen die Bio-Supermarktkette Bio Company. Sie sei einer der Kunden des Neuruppiner Schlachthofs gewesen und habe in der Vergangenheit erklärt, dass in der Neuruppiner Schlachterei alles vorschriftsgemäß ablaufe. So heißt es in einer dem rbb vorliegenden Mitteilung aus dem November 2018, dass im Neuruppiner Schlachtbetrieb die Tiere "ausnahmslos würdegerecht betäubt" werden würden und es regelmäßige Kontrollen auch seitens der Bio Company gebe. "Es zeigt für uns erneut, dass man sich auf solche Werbeversprechen nicht verlassen kann", sagt Tierschützer Jan Peifer. Die Bio Company verteidigt sich auf Anfrage des rbb gegen den Vorwurf. "Jegliche Misshandlung ist für uns absolut inakzeptabel", teilte Unternehmenssprecherin Imke Sturm am Mittwoch mit. Bei den von der Bio Company beauftragten und unangemeldeten Tierwohl-Kontrollen seien "derlei Praktiken nie offenkundig geworden". Nach Bekanntwerden der Vorfälle im Dezember sei die Belieferung der Märkte aus dem Neuruppiner Betrieb sofort gestoppt worden. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben aber nachsteuern und künftig das höchstmögliche Maß an Überwachung vertraglich festlegen. "Dazu gehören noch strenger formulierte Forderungen zum Wohle des Tieres, sodass lückenloser kontrolliert werden kann", so Imke Sturm. "Sie müssen bedenken, wenn meine Mitarbeiter dort hingehen müssen sie sich erst umziehen und durch den Betrieb gehen", sagt Heiland. Die Kontrollen würden also vorab bemerkt werden. "Da möchte ich aber keinem etwas unterstellen", sagt die Amtstierärztin. Der rbb kann diese Vorwürfe nicht überprüfen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 06.01.2021, 19:30 Uhr