Neujahr beginnt in Teilen der Region mit Schnee

Am Neujahrsmorgen dürften einige Menschen in Berlin und Brandenburg mit Schneefall vor dem Fenster aufgewacht sein. Im Berliner und Potsdamer Raum schneite es leicht, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmorgen sagte.

Bei Temperaturen über 0 Grad sei der Schnee in der Hauptstadt aber nicht liegen geblieben. Vor allem in der Region zwischen dem Spreewald und Frankfurt (Oder) im Osten Brandenburgs habe sich aber eine Schneedecke gebildet. Auch in den Landkreisen Teltow-Fläming und Märkisch-Oderland soll es geschneit haben.