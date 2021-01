Bisher war die Schweinepest nur bei Tieren in zwei Brandenburger Landkreisen an der Grenze zu Polen festgestellt worden - nun könnte die Seuche bis ins Landesinnere vorgedrungen sein: Bei einem Kadaverfund im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke gibt es den Verdacht auf Afrikanische Schweinepest (ASP). Das teilte das Brandenburger Gesundheitsministerium am Freitag mit.



Gemeldet hat den Verdachtsfall demnach das Landeslabor Berliner-Brandenburg. Für eine endgültige Klärung wird der Kadaver zurzeit noch am Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) untersucht.



Die Berliner Behörden zeigten sich allerdings noch am Freitag aufgeschreckt, denn der Fundort befindet sich den Angaben zufolge an der Grenze zum Bezirk Spandau. Für Freitagmittag wurde kurzfristig eine Pressekonferenz angekündigt.