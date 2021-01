Bild: dpa/Christophe Gateau

Jahreswechsel in der Pandemie - Berlin und Brandenburg erleben ruhige Silvesternacht

01.01.21 | 07:43 Uhr

Begleitet durch zahlreiche Corona-Eindämmungsmaßnahmen haben Berlin und Brandenburg das neue Jahr begrüßt. In Berlin war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, hatte aber wenig zu tun. In Brandenburg endete die Nacht für einen 24-Jährigen tragisch.

Unter Corona-Auflagen und mit deutlich gebremster Böllerei haben die Menschen in Berlin und Brandenburg ins neue Jahr hineingefeiert. In vielen Berliner Kiezen wurden auch Böller und Raketen gezündet. Dennoch waren deutlich weniger Menschen auf den Straßen unterwegs als bei zurückliegenden Jahreswechseln. An der Lageeinschätzung der Polizei änderte sich auch nach Mitternacht nichts. "Es ist ruhig, es ist wenig los", sagte ein Sprecher. "Das zeigt, dass sich die Berlinerinnen und Berliner bisher überwiegend an die Regeln halten, wofür sich unser Einsatzleiter ausdrücklich bedankt", teilte die Polizei auf Twitter mit.

Vereinzelt Verstöße gegen Böllerverbote

Die Berliner Polizei stellte in der Silvesternacht nur wenige Verstöße gegen die geltenden Auflagen fest. Insgesamt sei die Lage "ruhig", sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Nach Mitternacht seien kurzzeitig vermehrt Menschen auf den Straßen gewesen. Vereinzelt sei in den Böller-Verbotszonen unerlaubterweise Pyrotechnik gezündet worden. Die Beamten mussten auch mehrere Menschenansammlungen auflösen.



Bild: dpa(Christophe Gateau

Supermarkt in Buckow niedergebrannt

Mehr als 80 Menschen seien kurzzeitig wegen Kontrollen im Zuge der Corona-Maßnahmen festgehalten worden. Früher am Abend hatten die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben mehrere Anzeigen unter anderem wegen Schüssen mit Schreckschusswaffen und Alkoholkonsums erstattet. 2.900 Beamten, 600 von ihnen aus anderen Bundesländern, waren in der Hauptstadt im Einsatz. Die Beamten hatten insbesondere das Regierungsviertel und das Brandenburger Tor im Auge, wo sich normalerweise hunderttausende Menschen zum Feiern des Jahreswechsels versammeln.



Die Berliner Feuerwehr rückte seit Mitternacht zu 148 Bränden aus. Im Bezirk Steglitz seien Einsatzkräfte in einem Rettungswagen angegriffen worden, schrieb die Feuerwehr auf Twitter. In Berlin-Buckow brannte ein Lebensmittelmarkt, rund hundert Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Ein Toter nach Explosion von selbstgebautem Böller

In Brandenburg sprachen Polizei und Feuerwehr von einem normalen Verlauf der Silvesternacht. Die Polizei berichtete von mehreren Menschengruppen, die beim Böllern gegen die Abstandsregeln verstießen. Vereinzelt wurden Menschenansammlungen aufgelöst. In Potsdam waren trotz Verbots zahlreiche Böller zu hören. Tragisch verlief die Nacht allerdings für einen 24-jährigen Mann in Rietz-Neuendorf bei Frankfurt/Oder (Oder-Spree): Er starb bei einem Unfall mit Pyrotechnik. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde in um kurz nach Mitternacht selbst gebaute Pyrotechnik gezündet, wie ein Sprecher des Lagedienstes am frühen Freitagmorgen mitteilte. Es habe sich um nicht käuflich zu erwerbende Feuerwerkskörper gehandelt. Details zum genauen Unfallablauf waren zunächst unklar.



Das Opfer soll sich mit einer Gruppe auf einem unbebauten Privatgrundstück aufgehalten haben. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Ein Entschärfer-Team der Polizei habe auch nicht gezündete Pyrotechnik sichergestellt. In Kremmen im Landkreis Oberhavel verlor ein 63-Jähriger eine Hand. Er habe mit einem illegalen Böller hantiert, so eine Polizeisprecherin, dabei habe sich die Hand entzündet, die dann abgetrennt worden sei.



Bild: dpa/Christophe Gateau

Keine Party am Brandenburger Tor

Die größte Silvesterparty Deutschlands und das Feuerwerk am Brandenburger Tor waren abgesagt worden. Private Feiern waren bundesweit nur in kleinem Rahmen erlaubt. Das ZDF strahlte seine traditionelle Silvestershow vom Brandenburger Tor live, aber ohne Publikum vor Ort aus. Fernsehzuschauer konnten sich bewerben, um über Video in der Sendung "Willkommen 2021" eingeblendet zu werden. Im Showprogramm traten Álvaro Soler, Vicky Leandros und Jürgen Drews mit Tochter Joelina auf.