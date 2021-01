Likes, Kommentare und Fotos sind eigentlich fester Bestandteil sozialer Medien. Bei "Clubhouse" ist das anders. Auf "Clubhouse" wird sich unterhalten – per Audio sind die Nutzerinnen und Nutzer in sogenannten "Räumen" miteinander verbunden. Prinzipiell kann jede und jeder so einen Raum erstellen – und so können alle mit allen über alles reden. Das Prinzip der App ist also eher eine Art Live-Podcast oder eine Telefonkonferenz, bei der sich Menschen nach ihren Interessen zusammenschalten können.

Der Chaos Computer Club Berlin sieht den Start von "Clubhouse" gelassen: "Wir sehen da ein überhyptes Social-Media-Startup ohne tatsächliche Moderationskapazitäten, ohne brauchbares Geschäftsmodell und mit eingebautem zwangsweisem Hochladen der gesamten Kontaktliste", antwortet Dirk Engling vom Chaos Computer Club auf Nachfrage.