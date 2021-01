Einbrecher haben 242 Tablets aus einer Oberschule in Berlin-Gesundbrunnen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag in das Schulgebäude in der Grüntaler Straße ein. Der oder die Täter hätten mehrere Türen gewaltsam geöffnet.

Der Gesamtschaden wurde auf knapp 100.000 Euro beziffert. Die Täter seien geflüchtet. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter.