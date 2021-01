Die Covid-19-Schutzimpfungen in Berlin haben am 27. Dezember begonnen. Für die Versendung der Einladungen an berechtigte Personen und die gesamte Durchführung der Impfungen in Berlin sind nicht die Bezirke zuständig, sondern ausschließlich die Senatsverwaltung für Gesundheit.

Zudem teilt die Senatsgesundheitsverwaltung in ihren Schreiben keine konkreten Termine mit. Vielmehr enthält die persönliche Einladung einen sogenannten Impfcode, mit dem Bürger eigenständig einen Termin vereinbaren müssen. Die Schutzimpfungen werden in einem der Berliner Impfzentren verabreicht.

Gesundheitsstadtrat Oliver Schworck betonte, dass die Schutzimpfung insbesondere für ältere Personen und Risikopatienten große Hoffnungen auf ein Leben ohne Angst vor dem Corona-Virus ermöglichen würden. "Es ist niederträchtig, mit diesen Hoffnungen zu spielen. Ich bitte alle Bürger, beim Erhalt eines Einladungsschreibens genau zu prüfen, ob es sich um ein offizielles Schreiben der Senatsverwaltung handelt".

Über das Verfahren zu den Impfungen in Berlin können sich Bürger auch auf der Internetseite der Senatskanzlei informieren [berlin.de].