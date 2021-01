Am Samstagnachmittag war ein Feuer in einem Technikraum in der Zwischenebene des Bahnhofs ausgebrochen. Zwar wurde niemand verletzt, das Feuer beschädigte aber Signalkabel, die nun ausgetauscht und anschließend getestet werden müssen.



Am Freitag hieß es, die Arbeiten "in dem extrem flachen und engen Raum unter einer Rolltreppe, in dem bei dem Brand wichtige Signalkabel zerstört worden waren, können nur unter sehr erschwerten Bedingungen erfolgen". Der betroffene Bereich sei zudem stark verußt, es gebe aufwändige Arbeitsschutzmaßnahmen. "In der Summe dauert die Reparatur leider länger als zunächst angenommen."