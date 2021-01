Entwarnung in Potsdam: Ein Wildschweinkadaver, der am Freitag kurz vor der Berliner Stadtgrenze gefunden wurde, war nicht mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert. Für Jäger wie Tierproduzenten stellt die Tierseuche eine große Herausforderung dar.

Ein totes Wildschwein, das im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke gefunden wurde , ist nicht an der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verendet. Am Samstag teilte das Gesundheitsministerium mit, dass das Friedrich-Loeffler-Institut den Verdacht nicht bestätigt habe.

Unter anderem sollen deswegen keine Wurstbrote am Straßenrand oder der Natur entsorgt werden, da Viren der Krankheit unbemerkt darin überleben können. Seit dem aufkommen der ersten Fälle im vergangenen Jahr versucht Brandenburg mit Zäunen Infektionsgebiete abzusperren. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle in Brandenburg liegt mittlerweile bei mehr als 440, betroffen sind vor allem der Osten und der Südosten des Landes.

Der Berliner Bezirk Spandau reagierte erleichtert: "Wir nehmen das erfreut zur Kenntnis und werden die Maßnahmen wieder runterfahren und zurückstellen", sagte Bezirksstadtrat Stephan Machulik (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Es macht ja jetzt keinen Sinn, Zäune zu bauen. Aber wir haben uns in den letzten Jahren darauf vorbereitet. Und wenn morgen ein Fall bestätigt würde, könnten wir sofort wieder aktiv werden." Letztlich sei es eine Frage der Zeit, wann Berlin betroffen sein könnte. Ein Sprecher des Berliner Verbraucherschutzsenators Dirk Behrendt (Grüne) sagte: "Wir müssen schauen, wie es weiter geht und das genau beobachten."

Der Kadaver war in etwa 400 Meter Entfernung von der Grenze zum Bezirk Spandau gefunden worden. Senator Behrendt schätzt, dass es im Stadtgebiet rund 3.000 Wildschweine gibt. Am Freitag sagte er dem rbb, dass es wichtig sei Lebensmittelreste nicht einfach wegzuwerfen, Wildschweine nicht zufüttern und zu verhindern, dass Hunde Wildtieren nachjagten.

Der erste Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Deutschland wurde am 10. September 2020 amtlich festgestellt. Aus mehreren Gründen beunruhigt die ASP die zuständigen Behörden. Die Krankheit verläuft in neun von zehn Fällen tödlich. Es gibt weder eine Impfung noch Behandlungsmöglichkeiten, was die Krankheit zu einem gewaltigen Problem für Tierproduzenten macht. Gelangt die Krankheit in landwirtschaftliche Ställe ist dies ein Todesurteil für den gesamte Bestand.



Hat sich ein Tier infiziert, dauert es zwei bis 14 Tage bis die Krankheit ausbricht. In dieser Zeit wäre in der Schlachterei ohne Labortests kaum feststellbar, ob das Tier betroffen ist. Innerhalb von zehn weiteren Tagen verendet es dann. Allerdings ist das Virus nicht ganz so einfach zu übertragen, wie etwa die Klassische also Europäische Schweinepest, bei der eine Tröpfcheninfektion reicht.

Die Krankheit wird hauptsächlich durch Blut übertragen. Und zwar nur von Tier zu Tier. Für den Menschen besteht keine Gefahr. Südlich der Sahara, wo diese Tierseuche ursprünglich auftauchte, ist außerdem eine blutsaugende Lederzecke eine Gefahr für die dortigen Warzen-, Busch- und Hausschweine.