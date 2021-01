Kurt Wilhelm Woltersdorf Donnerstag, 21.01.2021 | 18:57 Uhr

Also Herr Müller und Frau Kalayci, dass sollte doch ein Zeichen für sie sein, nicht gleich ja und amen zu sagen, wenn Frau Merkel in dieser Richtung etwas beschließt. Dann hätten sie doch Argumente und könnten sagen, nur wenn sich in Richtung des oben stehenden Anliegen etwas tut, werden wir sie auch in dieser Angelegenheit unterstützen. Da sitzt aber bestimmt die Angst tiefer im Nacken, als der Wunsch etwas für die Wähler zu bewirken! Könnte ja sein, dass man das Ende bis zur Legislaturperiode verpasst!