Deutscher Wetterdienst warnt vor Glätte in Berlin und Brandenburg

Schon den ganzen Mittwoch ist es aufgrund von glatten Straßen zu zahlreichen Unfällen in der Region gekommen - Schuld daran ist Polarluft, die Neuschnee und überfrierende Nässe bringt. Wegen starker Gewitter und Wind soll es nun noch ungemütlicher werden.

Außerdem soll es Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag windig werden, auch Sturmböen schließen die Experten nicht aus. Der Wind soll jedoch in der zweiten Nachthälfte allmählich nachlassen. Gegen Mittwochabend kann es einzelne teilweise starke Gewitter geben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und Brandenburg auch für die Nacht zu Donnerstag vor Glättegefahr wegen Neuschnees und überfrierender Nässe. Grund dafür ist laut DWD ein Tiefausläufer, der maritime Polarluft in die Region bringt.

Blitzeis in Berlin und Brandenburg

Auch am Donnerstagvormittag soll es mancherorts glatt bleiben. Die Wetterexperten erwarten Temperaturen von bis zu 2 Grad. Zudem soll es zunächst regnen, der Regen soll dann im Verlauf des Tages aber zunehmend in Schnee übergehen. Es können Neuschneemengen von einem bis zu drei Zentimetern fallen, so der Deutsche Wetterdienst.

Auch in der Nacht zum Freitag soll es mancherorts glatt werden. Laut DWD sollen es -1 bis -3 Grad werden. Am Freitag werden dann Höchstwerte um 0 Grad erwartet. Auch hier soll gelegentlich etwas Schnee fallen.