Bild: rbb|24/Winkler

Wetter in Berlin & Brandenburg - Es bleibt wolkig mit der Aussicht auf Schneebällchen

04.01.21 | 12:52 Uhr

Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt soll es auch in den kommenden Tagen immer wieder schneien in Berlin und Brandenburg. Wer wirklich etwas vom Schneefall haben will, muss früh aufstehen. Denn tagsüber wird der schnell zu Matsch.



Nachdem es schon am Sonntag ersten Schneefall gegeben hat, beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg ebenfalls mit Wolken und Schnee. In der Nordhälfte Brandenburgs erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag sogar bis zu zwei Zentimeter Neuschnee. Vermutlich bis Ende der Woche bleibe es unter dicken Wolken bei nasskalter Witterung, hieß es. Immer wieder kann es zu Schneefall oder Schneeregen kommen. Die Höchsttemperaturen sollen in Berlin und Brandenburg zwischen einem und drei Grad liegen. Schneematsch könnte auch weiterhin für glatte Straßen sorgen.

Donnerstag wird es etwas kälter

Wer wirklich möglichst viel vom Schneefall haben will, der solle am "Mittwochmorgen möglichst früh aufstehen und dann rausgehen", sagte Meteogroup-Meteorologe Marcus Boljahn rbb|24. Denn insbesondere in der Nacht zum Mittwoch sollen richtig große Schneemengen fallen. Da diese bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt auch schnell wieder wegzutauen drohen, müsse man zeitig dran sein. "Das wird derzeit ja alles sehr schnell matschig tagsüber", so Boljahn.

Etwas kälter wird es voraussichtlich am Donnerstag: Der Wetterdienst rechnet dann vor allem nachts mit minus einem bis tagsüber maximal plus zwei Grad - und es könnte erneut schneien. Meteogroup-Meteorologe Boljahn verweist aber darauf, dass es sich dann eher nicht mehr um große Mengen handelt.



Unfälle wegen Glätte und Schnee

Am Sonntag und in der Nacht zum Montag hatte es bereits Glätteunfälle gegeben. Auf der Bundesstraße 158 bei Ahrensfelde (Barnim) kam ein Geländewagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden dabei schwer verletzt. Auf der A9 kam es bereits am Sonntag zwischen Brück und Niemegk zu mehreren Unfällen, weil die Fahrbahn glatt war. Mehrere Autos rutschten in die Leitplanken oder landeten im Straßengraben. Die Straßenmeistereien mussten sämtliche Streufahrzeuge einsetzen.



Auch im Süden Brandenburgs hatte die Feuerwehr wegen der winterlichen Wetterbedingungen bereits am Sonntag viel zu tun. Der Lagedienst der Regionalleitstelle Lausitz registrierte bis zum Sonntagnachmittag etwa 290 Einsätze. 33 von der Schneelast umgestürzte Bäume mussten demnach von Straßen und Telefonleitungen geräumt werden.

Die plötzliche Invasion der Schneemenschen

Bild: dpa Es fing alles ganz harmlos an. Gegen Sonntagmittag wehten die ersten Schneebilder durch die Agenturen. Angeschneite Skulpturen wie hier: das Otto-Lilienthal-Denkmal am Teltow-Kanal in Lichterfelde. Wir ahnten noch nichts Böses.

Bild: dpa-Zentralbild Erste Beweisfotos kleinerer "Schneemännchen" folgten nur kurze Zeit später - wie dieses, auf dem ein Männchen am Wegesrand verdutzt in die Linse der Berliner Agenturfotografin schaut.

Bild: Geisler-Fotopress Anfangs erwies sich der erste Schnee als ziemlicher Matsch und so gab es zunächst einige verwitterte, grau-weiß-zusammengeklatschte Skulpturen an der Bernauer Straße zu bestaunen, auf dem ehemaligen Grenzstreifen der Berliner Mauer.

Bild: dpa/Uwe Geisler Unweit von seinem zermatschten Kollegen steht diese schon sehr traditionelle Variante des Schneemenschen - mit einer Möhrennase und formschönen Stockarmen.



Bild: Bubble_it/Jule Jasmin Auf einmal liefen aber auch in unserer Redaktion die Drähte heiß. Aus dem gesamten Sendegebiet schickten uns Leser ihre selbstgeschossenen Bilder der Schneemenschen. Unsere Bildredaktion arbeitete ohne Unterlass und kam mächtig ins Schwitzen, um die schönsten Exemplare auszuwählen.

Bild: Mara Nolte Parallel waren unsere findigen Reporter bereits in den frühen Morgenstunden ausgeschwärmt. Unsere Kollegin Mara konnte dieses bildschöne Schneematschmännchen-Paar in einer Grünanlage fotografisch einfangen.

Bild: So Phia Doch wir hatten die Rechnung ohne unsere eifrigen Leserinnen gemacht. Userin So Phia brach mit ihrem auf dem Kopf stehenden Schneemensch die Herzen sämtlicher Redakteure im Homeoffice. Die Lawine war endgültig losgerollt.

Bild: dpa/Abdulhamid Hosbas Die Ereignisse überschlugen sich: Einsame "Schneemann-Leugner" verharrten vor dem Bundestag.

Bild: Anja Damme Der erste katholische Schneemann mit Bischofsmütze trieb auf einem Brückengeländer des Landwehrkanals sein Unwesen. Wir bleiben dran und verfolgen die sonntägliche Invasion der Schneemenschen kritisch. Wie es weitergeht, erfahren wir hoffentlich beim nächsten Wetterbericht. Gegen Abend war vielerorts bereits eine Schneeschmelze zu beklagen.

Sendung: Inforadio, 04.01.2021, 10:15 Uhr