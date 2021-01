Wie ist denn Ihre Pflegeempfehlung jetzt für den Winter? Wie machen wir es am besten?

Also, wenn man Pflanzen hat, die im Sommer viel Wasser brauchen, kann man jetzt das Wasser etwas zurückfahren, weniger gießen. Wichtig ist schon, dass die Pflanzen Licht haben, weil: Besonders im Winter ist es vielen Zimmerpflanzen bei uns zu dunkel. Die kommen teilweise aus tropischen Gebieten, sie brauchen ganz viel Licht und in den Zimmern ist es oft zu dunkel. Also so nah wie möglich ans Fenster, aber dann an eines, wo keine Heizung drunter ist. Und auch nicht ganz so viel düngen wie im Sommer. Auch von den Nährstoffe werden natürlich nicht so viel verbraucht. Und auch schauen, dass der Topf unten nicht so triefend nass ist, dass die Pflanzen unten weggammeln!