Bei einem Einsatz in der Nacht zu Samstag sind in Berlin-Pankow eine Polizistin und ein Polizist am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die beiden Beamten in Zivil drei junge Männer überprüfen, die zuvor an einem Handgemenge mit einem anderem Mann beteiligt gewesen sein sollen.

Einer der Angesprochenen, ein 17-Jähriger, soll der Beamtin mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Sein 18-jähriger Begleiter habe den Kollegen der Frau mit Schlägen angegriffen, hieß es weiter. Gegen den dritten Mann setzte der Beamte Reizgas ein, woraufhin dieser flüchtete.

Die anderen beiden Männer wurden festgenommen. Der 17-Jährige habe ein Tütchen bei sich gehabt, in dem sich vermutlich Cannabis befand. Bei Atemalkoholtests wurden bei den beiden jungen Männern Werte von mehr als 1,5 Promille festgestellt.