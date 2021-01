Angela Berlin Dienstag, 19.01.2021 | 13:20 Uhr

Schön, dass es gelungen ist, die Tiere gut unterzubringen. Finde es auch hier wieder sehr gut, dass amtlich konsequent durchgegriffen wurde. Höchstwahrscheinlich war der Zoo pleite und hätte nicht mehr nachbessern können, selbst wenn er es gewollt hätte. Ich mache mir Sorgen um die Zirkustiere. Bei uns in der Nähe war im Sommer ein Zoom gestrandet und hat um Spenden gebeten. Es wurde auch geholfen. Aber jetzt stehen so viele Menschen selbst mit dem Rücken zur Wand, und die Zirkusleute durften ewig nicht mehr auftreten. Ich weiß, dass es viele Zirkusunternehmen mit Tieren gibt, die sich sehr mühen, ihren Schützlingen gerecht zu werden. DIe gehen am Spielort mit ihren Elefanten in der Freizeit baden im See und so weiter und unterhalten riesige Winterquartiersgelände. Es wäre sehr schade, wenn plötzlich die letzten Futtergelder etc. fehlen würden. Ich hoffe sehr, dass das nicht passiert und wenn, betroffene Unternehmen Hilfe suchen und erhalten.