Der Bundesgerichtshof hat den Schuldspruch gegen zwei Berliner Ärzte wegen gemeinschaftlichen Totschlags bestätigt, die während einer Zwillingsgeburt ein Kind mit Kaliumchlorid totspritzten. Der 5. Strafsenat hob aber die Strafen auf, über deren Höhe neu verhandelt werden müsse, teilte das Gericht am Montag mit. Ein früherer Chefarzt war im November 2019 vom Landgericht in der Hauptstadt zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Eine Oberärztin bekam anderthalb Jahre. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Laut Urteil hätten sich die Ärzte bewusst über geltendes Recht hinweggesetzt. Ein Kind kam gesund zur Welt, das andere sollte wegen einer schweren Hirnschädigung nicht leben.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) war die Tötung des lebensfähigen geschädigten Zwillings ein strafbares Tötungsdelikt und nicht ein straffreier Schwangerschaftsabbruch. Die Regeln zu einem Abbruch würden nur bis zum Beginn der Geburt gelten, stützte der BGH das Berliner Urteil wegen Totschlags in minderschwerem Fall.



Zugleich kassierte die oberste Instanz die Strafhöhe, weil den Medizinern zur Last gelegt worden war, dass sie die Tat geplant und nicht in einer Notfallsituation gehandelt hätten.